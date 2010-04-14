Квота на поставку труб в РФ будет утверждена в ближайшие дни

Размер квоты на поставку украинских стальных труб на рынок Российской Федерации на 2010 г. может быть утвержден в течение ближайших дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, окончательно достичь согласия по этому вопросу Украина надеется в ходе заседания межправительственной комиссии с участием министра промышленной политики и торговли РФ.

С. БЕЛЕНЬКИЙ напомнил, что предложение украинской стороны утвердить квоту на 2010 г. в размере 270 тыс. тонн Россия не поддержала.

„Переговоры идут очень сложно, у украинской стороны не так много аргументов в этой ситуации”, — отметил замминистра.

На I квартал объем поставок украинской трубной продукции в рамках соглашения был определен в размере 55 тыс. тонн. С.БЕЛЕНЬКИЙ подчеркнул, что сейчас актуален вопрос поставки на российский рынок труб большого диаметра (производитель — Харцызский трубный завод). С декабря 2009 г. РФ введела 8%-ную антидемпинговую пошлину на поставку труб большого диаметра украинского производства.

„Поскольку антидемпинговая пошлина была продлена российской стороной с опозданием, ассоциация «Укрмет» выступила с предложением активизировать переговоры по этому вопросу с РФ и добиваться отмены антидемпинговой пошлины на продукцию ХТЗ,” — сообщил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в эфире телеканала "Интер" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что в ближайшие дни Украине удастся договориться о беспошлинной поставке труб в Россию.

Он подчеркнул важность для Украины российского рынка, отметив, что в прошлые годы Украина поставляла в Россию ежегодно до 300 тыс. тонн трубной продукции.

Справка УНИАН. Федеральная таможенная служба РФ с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.