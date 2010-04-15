Украина и Беларусь наладят кооперацию в машиностроении?

Украина и Беларусь изучат возможность налаживания промышленной кооперации в отрасли машиностроения.

Этот вопрос премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО обсудили во время встречи в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

"Мы должны максимально рассмотреть все возможности кооперации Украины и Беларуси в машиностроении, в частности относительно производства сельскохозяйственной техники. Потребности сельского хозяйства требуют значительного увеличения поставок на рынок Украины, поэтому мы пытаемся найти интересные и взаимовыгодные проекты", - заявил М.АЗАРОВ.

По его словам, кооперация Украины и Беларуси в данном вопросе также расширит возможности обеих стран относительно поставок продукции на рынки третьих стран. По мнению М.АЗАРОВА, промышленная кооперация и другие совместные проекты в разных отраслях позволят увеличить товарооборот между нашими странами в 1,5-2 раза.

В свою очередь В.СЕМАШКО подчеркнул, что Беларусь готова работать над налаживанием кооперации в машиностроении. "Мы готовы пойти на системную кооперацию в машиностроении - не только в отрасли сельского хозяйства, но и автомобилестроении, производстве общественного, коммунального транспорта. Это все возможно сделать", - заявил первый вице-премьер-министр Беларуси.