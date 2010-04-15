Продление льгот для ГМК - неприкрытая помощью спонсорам ПР

В команде лидера объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО считают неоправданным продление льгот для предприятий горно-металлургического комплекса, и называют такое решение неприкрытой помощью спонсорам Партии регионов.

Об этом говорится в статье "Искаженная преемственность", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Правительство Николая АЗАРОВА вместо стратегии развития отрасли вновь предлагает тактические действия, которые в новых посткризисных условиях уже выглядят как неприкрытая помощь и благодарность своим главным спонсорам", - отмечается в статье.

На сайте подвергается критике содержание заключенного между Кабинетом министров Украины и предприятиями ГМК Меморандума о взаимопонимании. "Правительство АЗАРОВА продлило действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса, которые были введены предыдущим Кабинетом Министров. При этом обществу эта мера была преподнесена как "новый этап в отношениях власти и большого частного бизнеса и реальный шаг по реализации социальной ответственности". Но о какой социальной ответственности идет речь?", - говорится в статье.

На сайте напоминается, что предыдущее правительство, предоставляя льготы предприятиям ГМК в тарифах на грузоперевозку и электроэнергию, требовало недопущения повышения цен на продукцию, которая реализуется на внутреннем рынке, а также не увольнять работников и не снижать заработную плату. "Мораторий на увольнение работников и сокращение заработной платы стали главными требованиями предоставления льгот, которые в новом Меморандуме между новым правительством и ГМК уже отсутствуют", - отмечается в статье.

В команде Ю.ТИМОШЕНКО также считают, что в условиях кризиса и падения мировых рынков преференции предприятиям ГМК давали толчок для постепенного восстановления объемов производства. "В условиях восстановления мировых рынков и ценовой конъюнктуры актуально начать масштабную модернизацию отрасли – это единственный путь повышения внешней конкурентоспособности. Но в погоне за прибылями модернизация предприятий и реформирование экономики опять остались в политических лозунгах нового правительства", - отмечается на сайте.

В статье также сообщается, что изношенность производственных мощностей в ГМК достигает 70%. Свыше 80% мартеновских и доменных печей и более 90% прокатных станов в Украине работают со сверхнормативным сроком эксплуатации. "Кстати, правительство Ю.ТИМОШЕНКО на основании анализа эффективности своих тактических действий по поддержке отрасли планировало в апреле 2010 года отменить все льготы", - сообщается в статье.

"Мы уже сейчас отмечаем возобновление металлургического комплекса, возвращение к тем объемам производства, которые были до кризиса. Именно поэтому мы можем констатировать, что все антикризисные программы, принимавшиеся правительством, которые создавали специальную ценовую политику, государственную поддержку для горно-металлургического комплекса, дали свои результаты, и сегодня ГМК вышел на докризисные объемы производства", - приводятся слова Ю.ТИМОШЕНКО.