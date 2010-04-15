«Стирол» увеличил реализацию продукции

ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) в январе-марте 2010 года увеличило реализацию продукции на 13,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 448 млн. 620 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, компания за 3 месяца увеличила объем реализации карбамида на 5,5% (179 млн. 121 тыс. грн.), карбамидо-аммиачных смесей — в 2,7 раза (1 млн. 569 тыс. грн.), натриевой селитры в 3,4 раза (3 млн. 320 тыс. грн.), полистиролов на 47,5% (43 млн. 051 тыс. грн.), лекарственных средств на 31,8% (19 млн. 294 тыс. грн.). Кроме того, в первом квартале т.г. реализовано аммиака на 154 млн. 945 тыс. грн. (в первом квартале 2009 года компания его не продавала).

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.