«Стирол» увеличил производство аммиака

ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) в январе-марте 2010 года увеличило производство аммиака на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 142,36 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, за указанный период производство полистиролов увеличилось на 19,2% – до 3,469 тыс. тонн, аминосмол – на 9,2%, до 6,188 тыс. тонн, лекарственных препаратов – на 103,8%, до 189,267 млн. штук.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений, который поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.