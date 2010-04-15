Украинские металлурги увеличили производство на 14-18%

Украинские металлурги за январь-март 2010 г. увеличили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 14-18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за 1-й квартал т.г. метпредприятия произвели 6,97 млн. тонн чугуна, что на 1,061 млн. тонн, или на 18% больше, чем по итогам 1-го квартала предыдущего года.

Производство стали за указанный период выросло на 16%, или на 1,124 млн. тонн, - до 8,064 млн. тонн.

Производство общего проката возросло на 14,3%, или на 943 тыс. тонн, – до 7,506 млн. тонн.

Производство кокса за январь-март 2010 г. составило 4,546 млн. тонн, что на 13%. или на 523 тыс. тонн больше, чем по итогам 1-го квартала 2009 г.