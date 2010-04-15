Розничный товарооборот предприятий в Украине снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-марте 2010 года уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 55 млрд. 300,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-марта т.г. зафиксировано в большинстве областей Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Киевской области – на 8,7%, до 2 млрд. 100,9 млн. грн., Тернопольской – на 8,4%, до 745,1 млн. грн. и Хмельницкой – на 8,3%, до 973,4 млн. грн.

Вместе с тем, в трех областях и Севастополе по итогам первого квартала т.г. зафиксирован рост объемов розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009 года: в Донецкой области – на 3,1%, до 5 млрд. 356 млн. грн., Кировоградской – на 2,2%, до 866,7 млн. грн., Ивано-Франковской – на 0,7%, до 1 млрд. 059,8 млн. грн. и в Севастополе – на 0,2%, до 573,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6% по сравнению с 2008 годом – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.