ММК им. Ильича нарастил производство готового проката

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам 1-го квартала 2010 г. произвело 990 тыс. тонн готового проката, что на 343 тыс. тонн, или на 53% больше, чем за 1-й квартал 2009 г.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По данным источника, в январе-марте т.г. комбинат выплавил 1,148 млн. тонн чугуна, что на 369 тыс. тонн, или на 47,3% больше по сравнению с результатами за три месяца 2009 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,372 млн. тонн стали, что на 452 тыс. тонн, или на 49,1% больше показателя за январь-март прошлого года.

По состоянию на 1 апреля т.г.. меткомбинат произвел 2,645 млн. тонн агломерата, что на 821 тыс. тонн (на 45%) больше, чем за январь-март 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» - коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.