«АрселорМиттал Кривой Рог» нарастил производство готового проката

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам января-марта 2010 года произвело 1,281 млн. тонн готового проката, что на 24,3%, или 251 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к Министерству промышленной политики Украины.

По его данным, за три месяца текущего года комбинат выплавил 1,476 млн. тонн стали, что на 36,6%, или 396 тыс. тонн, больше, чем по результатам января-марта 2009 года.

За отчетный период на «АрселорМиттал Кривой Рог» произведено 1,302 млн. тонн чугуна, что на 34,9%, или 337 тыс. тонн, больше показателя за январь-март 2009 года.

На 1 апреля 2010 года меткомбинат произвел 2,354 млн. тонн агломерата, что на 29,5%, или 537 тыс. тонн, больше, чем за первый квартал 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «АрселорМиттал Кривой Рог» сократил производство основных видов продукции на 17,2-21,6%.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.