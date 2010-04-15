Рост промпроизводства в Украине в марте составил 13,8%

В Украине рост промышленного производства в марте т.г. против марта 2009 г. составил 13,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте, по сравнению с февралем, рост промпроизводства составил 16,2%, а в январе-марте против аналогичного периода 2009 г. – рост 10,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,1% (в марте т.г. к февралю т.г.. – 15,1%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 22,9% (16,5%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 5,9% (рост 14,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в марте, по сравнению с мартом 2009 г., составил 18,2% (к февралю т.г. - 22,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 4,2% (18,4%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 13% (9,4%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 14,8% (8,6%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 7,1% (12,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в марте против марта 2009 г. составил 21,6% (к февралю т.г. - 15,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – рост 3,6% (20,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост 14,2% (25,6%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 21,8% (19,3%), в том числе, в химическом производстве – 26,2% (16,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 6,5% (30,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 2,6% (рост 43,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в марте, по сравнению с мартом 2009 года, рост производства составил 25,8% (к февралю т.г. - 25,1%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 33,6% (22%), в частности, в производстве машин и оборудования – 25,1% (22,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 12,9% (11,4%), в производстве транспортного оборудования – 59,3% (28,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (спад 6%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в феврале т.г. против февраля 2009 г. составил 5,6%.

По данным Госкомстата, в феврале, по сравнению с январем, спад промпроизводства составил 0,7%.

В Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%. В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Справка УНИАН. Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.