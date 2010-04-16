Финрезультат предприятий Украины составил 4,16 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-феврале 2010 года составил 4 млрд. 157,7 млн. грн. против 6 млрд. 455,8 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2010 г. прибыль получили 52,5% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 24 млрд. 298,2 млн. грн.

С убытком январь-февраль завершили 47,5% предприятий Украины, их финрезультат составил 20 млрд. 140,5 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 49,9% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 7 млрд. 956,7 млн. грн. Прибыль получили 50,1% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 7 млрд. 954,3 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-февраль 2009 г. составил «минус» 2,4 млн. грн.

Справка УНИАН. По предварительным данным, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.