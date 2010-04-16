Экономист: рост промпроизводства в Украине в 2010 году составит 9,5%

Рост промышленного производства в Украине в 2010 г. составит 9,5%, причем восстановление будет происходить преимущественно за счет внешнего спроса.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По словам экономиста, данные по промышленному производству в марте 2010 г. превосходят его предварительные оценки. Он предполагает, что рост производства в металлургии в 2010 г. составит 11%, а в машиностроении - 18%. Поскольку март 2009 г. был слабым месяцем для металлургии, она смогла продемонстрировать в марте 2010 г. существенный рост в годовом выражении.

Экономист отметил, что в машиностроении главным двигателем роста было транспортное производство, где в марте 2010 г. наблюдался впечатляющий рост производства на 59,3% (в годовом измерении). В частности, благодаря очень низкой базе сравнения и восстановлению рынков, производство грузовых автомобилей выросло на 1207%, тракторов - на 921%, автобусов — на 171%.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в Украине рост промышленного производства в марте т.г. против марта 2009 г. составил 13,8%.

В марте, по сравнению с февралем, рост промпроизводства составил 16,2%, а в январе-марте против аналогичного периода 2009 г. – рост 10,8%.