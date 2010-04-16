Экономист: деловые ожидания приблизились к докризисным

Результаты исследования Национального банка Украины (НБУ) указывают на то, что деловые ожидания очень позитивны и улучшились до уровня, близкого к докризисному.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, предприятия оптимистичны практически во всем, от продаж до капиталовложений и рабочих мест. Впервые с третьего квартала 2008 года баланс ответов относительной ожидаемой динамики инвестиций и рабочих мест стал положительным. Однако есть и тревожный знак: сильная положительная тенденция по ожиданиям относительной продаж, которая наблюдалась еще в третьем квартале 2009 года, прекратилась. Хотя лишь 13,9% респондентов ожидают падения продаж в течение 12 месяцев, а 46,9% ожидают роста, баланс между оптимистами и пессимистами ухудшился с 51,1% в четвертом квартале 2009 года до 33% в первом квартале 2010 года.

Экономист связывает это с двумя факторами. Во-первых, среди бизнеса растут опасения относительно того, что нынешние темпы роста продаж могут быть неустойчивыми. Во-вторых, компании уже столкнулись с «узкими местами» и указывают на потребность в инвестициях и наборе персонала. При этом баланс ответов на вопрос о том, достаточен ли объем запасов готовой продукции для удовлетворения спроса, стал отрицательным на уровне 6,7%, что даже выше докризисного показателя 6,4%, зафиксированного во втором квартале 2008 года.

А.БЛИНОВ считает, что рост цен на сырье является еще одной причиной для обеспокоенности бизнеса. Компании отметили, что рост цен на закупаемые товары является главным фактором динамики цен на готовую продукцию. Если в в четвертом квартале 2009 года лишь 25,5% респондентов называли это основным фактором, то в первом квартале 2010 года количество таких респондентов подскочило до 61,1%. Это отражает текущую тенденцию опережающего роста отпускных цен в сырьевых отраслях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение инфляционных и девальвационных ожиданий бизнеса в I квартале т.г.

«В I квартале 2010 года инфляционные ожидания ослабились сравнительно с предыдущим кварталом. Ожидаемая средняя инфляция на следующие 12 месяцев составит 14,6% против 15,1% в ІV квартале 2009 года. Больше половины респондентов (52,7%) прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев будет в пределах 10-20%», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, значительно усилились ожидания относительно курсовой стабильности: доля респондентов, которые ожидают сохранения курса гривни к доллару США без изменений, увеличилась до 40,9% против 33,3% в ІV квартале 2009 года. Уменьшился удельный вес респондентов, которые прогнозируют удешевление гривни, как относительно доллара США (47,3% против 58,6% ответов), так и относительно евро (46,9% против 64,2%).

«Существенному уменьшению девальвационных ожиданий, по нашему мнению, способствовало окончание политической неопределенности в обществе после президентских выборов и ожидание четкой экономической политики новоизбранной власти», - считают в Нацбанке.

В следующие 12 месяцев респонденты ожидают рост объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов был позитивным на уровне 12,6%.