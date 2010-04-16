Королевская: для ГМК нужна стратегическая программа развития

По словам главы парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, необходимо переходить от временных антикризисных мер для горно-металлургического комплекса к стратегической программе развития отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая во время круглого стола.

«Краткосрочные меры уже не выполняют в полном объеме свою функцию, и поддержка ГМК за счет энергетики, железнодорожников – это не стратегическая мера, а необходимая краткосрочная антикризисная мера. И, к сожалению, меморандум (между правительством и ГМК – УНИАН) в полной мере не заработал», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, механизм ускоренного возврата налога на добавленную стоимость не заработал. «Сегодня, мы знаем, что более 4 млрд. грн. государство должно ГМК», - отметила глава профильного комитета.

Кроме того, отсутствие кредитования ограничивает возможности модернизации отрасли, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Поэтому отрасль находится в стадии выживания, а не модернизации, учитывая, что изношенность основных фондов превышает 65%. В то же время, по ее мнению, государственные гарантии под кредиты дали бы возможность привлекать средства в ГМК.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также считает, что если не закончить модернизацию ГМК до 2013 года, она станет неконкурентоспособной на мировых рынках.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения 10 ноября 2008 года подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности для «Укрзализныци».

Позже Кабинет министров пролонгировал действие меморандума по предоставлению преференций предприятиям горно-металлургического комплекса до конца первого квартала т.г., одновременно ужесточив условия их предоставления. Обязательными условиями предоставления преференций для предприятий ГМК в рамках пролонгированного меморандума являются: запрет реализации продукции на внутреннем рынке по ценам, превышающим экспортные, отсутствие задолженности по зарплате и социальным отчислениям, а также отсутствие задолженности за поставленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».