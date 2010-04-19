Цушко ожидает позитивных результатов в промпроизводстве

Рост промышленного производства в Украине в январе-марте 2010 года в объеме 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года позволяет ожидать позитивных результатов по итогам года.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Василия ЦУШКО, размещенном на сайте Министерства экономики Украины.

«Итоги работы промышленности в первом квартале 2010 года позволяют с оптимизмом ожидать позитивные результаты развития реального сектора экономики в текущем году», - подчеркнул В.ЦУШКО.

Он отметил, что в марте, впервые за несколько последних месяцев, получены позитивные сигналы, которые свидетельствуют, что производство в Украине начинает активно восстанавливаться не только из-за оживления мирового спроса и улучшения ценовой конъюнктуры, но и в результате постепенного улучшения внутренней экономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, В Украине в марте т.г. к марту 2009 г. рост промпроизводства составил 13,8%, к февралю т.г. – 16,2%, в январе-марте против аналогичного периода 2009 г. – рост 10,8%.

В феврале 2010 года рост промышленного производства против февраля 2009 г. составил 5,6%, по сравнению с январем т.г. спад составил 0,7%.