Кабмин и УСПП подписали Меморандум

Правительство Украины и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и президентом УСПП Анатолием КИНАХОМ.

Согласно документу, правительство будет привлекать представителей УСПП к работе по проведению экономических реформ, подготовке соответствующих законопроектов и нормативных актов Кабмина.

Перед подписанием документа Н.АЗАРОВ подчеркнул важность сотрудничества правительства с представителями промышленности.

«Сотрудничество с бизнесом для правительства является чрезвычайно важным. Мы видим в этом не только возможность влиять на экономику через вас, а прежде всего, мы видим возможность вашего содействия реформированию экономики», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ встречался с представителями УСП