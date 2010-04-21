Машиностроителям не нужны преференции, дайте работать...
Президент «Норда»
Президент ЗАО «Группа «Норд» Валентин ЛАНДИК заявляет, что машиностроителям не нужны преференции, достаточно дать им возможность нормально работать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке, где участвовал в Международном форуме по инновациям в машиностроении «MACH.INN».
«Не надо нам преференций! Не мешайте, пожалуйста», - сказал В. ЛАНДИК. При этом он добавил, что в стране предприятие должно иметь возможность получить кредит «под нормальный процент» и возможность получить НДС за экспортируемую продукцию.
«Дайте возможность под нормальный процент получить кредит! Невозможно брать кредит сегодня под 25%, надо же и рентабельность тогда иметь 25%. А у нас – рентабельность до 5% и не больше! Нет другой рентабельности», - заявил В.ЛАНДИК, объяснив, что «есть цена на рынке на товар и как бы тебе не нравилось, как бы тебе не хотелось – ты не можешь поставить выше цену, чем есть на рынке». По его мнению, оптимальным было бы снижение кредитной ставки в украинских банках до 4%. «Какое бы правительство ни было, эта система кредитования должна работать. Мы же должны иметь возможность взять кредит», - еще раз подчеркнул глава «Норда».
Кроме того, он отметил, что для успешной работы машиностроительного предприятия-экспортера необходимо вернуть ему НДС.
«Пусть дадут возможность кредитоваться нам нормально и возвращают НДС. Мы ничего не хотим, мы хотим только – отдайте наши деньги, вымытые из оборота и все», - заключил В.ЛАНДИК, напомнив, что долг государства перед «Нордом» уже достигает 59 млн. грн.
Справка УНИАН. ОАО «Норд» - одно из крупнейших предприятий по производству холодильных приборов на территории СНГ и Европы, главное предприятие крупного украинского научно-производственного объединения "Группа Норд", в которое входит 28 машиностроительных заводов и организаций.
Производством холодильных приборов, кроме ОАО «Норд», занимаются 4 завода группы, в том числе, 3 в Украине и один - в России (Подольск).
«Норд» имеет самую разветвленную сеть сервисных центров в Украине - 36 собственных в 36 городах и 34 - авторизованных в 25 городах.
Продукция «Норд» продается в 36 странах, в том числе, в Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Финляндии, Франции, во всех странах СНГ и др.