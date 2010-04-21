Скударь: проблемы НКМЗ - «вялый» рынок и невозврат НДС

Для Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) проблемными и болевыми вопросами остаются «вялый» рынок и невозврат государством НДС за экспортируемую продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке президент ЗАО «НКМЗ» Георгий СКУДАРЬ, который участвовал в Международном форуме «MACH.INN», посвященном инновациям в машиностроении.

В настоящее время к «болевым точкам» на заводе он отнес «вялый рынок – с одной стороны, и с другой – это негативная позиция государства с возвратом НДС».

Г.СКУДАРЬ объяснил, что металлургические предприятия, которые остаются главными заказчиками оборудования у НКМЗ, еще не вышли из кризиса и это негативно сказывается на машиностроении.

«Если рассматривать тяжелое машиностроение, то оно, прежде всего, сориентировано на горно-металлургический комплекс, и это очень дорогое оборудование, - отметил руководитель машзавода, - И если металлурги упали в прошлом году до 50% своего производства, то, естественно, никто из них не думал о техническом перевооружении, все думали исключительно о том, как выжить, как сохранить коллективы и прекращали, просто ножом обрезалось, финансирование проектов модернизации».

При этом Г.СКУДАРЬ добавил, что сегодня еще нельзя говорить о полном оживлении рынка, кризисные процессы еще продолжаются, и главной негативной причиной остается «вялый рынок».

Говоря о невозврате НДС за экспортируемую продукцию, он напомнил, что долг государства на сегодня перед НКМЗ достигает почти 90 млн. грн., и именно эти вымытые из оборота средства даже при рентабельной работе предприятия все равно приводят к убыткам. Г.СКУДАРЬ отметил, что завод экспортирует 90% своей продукции, поэтому страдает в этом плане больше других.

Справка УНИАН . ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Донецкая обл.) является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения. Завод производит доменное, сталеплавильное оборудование, прокатные станы, дробилки, буровые станки, роторные экскаваторы, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного разлива стали, специальные металлургические краны, экскаваторы, бурильные станки.

74,8319% акций ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" принадлежит физическому лицу.