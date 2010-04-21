Металлургический рынок Украины восстановится уже в этом году благодаря новым программам государственной поддержки.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, наиболее успешно восстановится бизнес вертикально интегрированных компаний с замкнутой линией производства. Особенно выгодными будут рыночные условия для компаний, у которых есть своя руда и коксирующийся уголь высокого качества, что обеспечит более низкую себестоимость металлургической продукции, говорится в обзоре.

Аналитики подчеркивают, что стабильность металлургического рынка также зависит от снижения цены на газ, в том числе в снижении цены заинтересованы компании, имеющие существенное государственное лобби. При этом Россия не демонстрирует особого интереса к пересмотру газовых договоренностей, отмечают аналитики. «Однако переговоры продолжаются, и Украина имеет основания рассчитывать на цену ниже европейского уровня хотя бы за счет уменьшения стоимости транспортировки, ведь территориально Украина ближе к России, чем Европа», - считают в «Эрсте Банке».