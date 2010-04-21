КЖРК: Работники «Сухой Балки» разбирают подъездные ж/д пути

Сегодня утром работники горно-обогатительного комбината ОАО «Сухая Балка» начали разбирать подъездные железнодорожные пути, принадлежащие Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК). Об этом УНИАН сообщила начальник юридического отдела КЖРК Светлана ЛИТВИНЕНКО.

«Работники «Сухой Балки вместе с работниками Приднепровской железной дороги разбирают имущество Криворожского железорудного комбината. Работает несколько экскаваторов, которые роют землю под новые пути. Уже разобрали верхнее строение железнодорожного пути… Мы вызвали милицию, пытаемся как-то зафиксировать то, что происходит, и пресечь эти незаконные действия», - сказала она.

С.ЛИТВИНЕНКО добавила, что на месте происшествия находится около десяти охранников «Сухой Балки» и около пяти работники милиции, в том числе с оружием.

По словам начальника юридического отдела компании, КЖРК неизвестно, на каких основаниях происходит разбор путей.

«Строительство ведется уже некоторое время. Но нам отказывали в предоставлении каких-либо документов, ссылаясь на коммерческую тайну», - сказала она.

С.ЛИТВИНЕНКО пояснила, что полтора месяца назад компании стало известно о намерении ГОК «Сухая Балка» построить собственные железнодорожные пути, исключив из своей транспортной системы КЖРК, а все имущество железорудного комбината – демонтировать.

Юрист компании отметила, что представители «Сухой Балки» утверждают, что демонтируемые под неизвестным предлогом подъездные железнодорожные пути якобы находятся в их собственности, а не принадлежат КЖРК.

Представитель КЖРК также напомнила, что предприятие еще в середине марта 2010 года обращалось с официальными заявлениями в правоохранительные органы, в которых предупреждало о предстоящих противоправных действиях со стороны ГОКа «Сухая Балка», однако соответствующей реакции не последовало.

«Мы обращались и в Генеральную прокуратуру, и в СБУ, прокуратуру области. Всего нами было отправлено 10 заявлений в различные инстанции. Кроме того, у нас периодически происходили проверки прокуратуры, нас неоднократно вызывали на совещания в облгосадминистрацию… Но тем не менее адекватного результата не последовало», - подчеркнула С.ЛИТВИНЕНКО.

Юрист считает, что действия «Сухой Балки» противоправны, а государственные органы бездействуют.

Как сообщалось, конфликт между ГОК ОАО “Сухая Балка” (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящим в группу Evraz (РФ), и ОАО “Криворожский железорудный комбинат”, управляемым группой “Приват” на паритетных началах с “Метинвестом”, возник вокруг использования подъездных железнодорожных путей.

Руководство КЖРК обвинило горно-обогатительный комбинат “Сухая Балка” в нанесении ущерба подъездным железнодорожным путям и оборудованию, принадлежащим КЖРК, а также в самовольном создании системы железнодорожного транспортного обслуживания. В “Сухой Балке”, в свою очередь, продолжают настаивать на невыполнении КЖРК договорных обязательств по транспортировке сырья со складов ГОКа.

Справка УНИАН. ОАО «Криворожский железорудный комбинат» (г.Кривой Рог) - крупнейший в Украине производитель агломерационной железной руды, годовая добыча комбината составляет около 6 млн. тонн.