Королевская выступает за возврат в госсобственность предприятий

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за возврат в государственную и коммунальную собственность частных предприятий за невыполнение собственниками инвестиционных договоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая во время брифинга.

По ее словам, это один из методов преодоления экономических проблем в депрессивных регионах, который необходимо ввести на местном уровне. «На большинстве промышленных больших предприятий не выполняются инвестдоговора...», - сказала она. По ее словам, изначально такая передача в госсобственность предприятий должна стать следствием невыполнения инвестиционного контракта собственником. В то же время, «если предприятие живет-выживает, то речь не идет о реприватизации».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что процедура контроля государства за такими объектами значительно усложнена. «Поэтому здесь мы должны дать необходимый инструментарий органам местного совета», - добавила она.

Кроме того, по словам главы профильного комитета, в рамках работы по улучшению экономической ситуации в депрессивных регионах необходимо поменять критерии оценки таких территорий. А на местном уровне, по ее мнению, необходимо внедрить принцип эффективного соотношения поступлений средств в бюджеты местные и государственный, и ввести упрощенную процедуру аренды земли.

«В Украине нет механизмов по преодолению депрессий на отдельных территориях, также как нет механизмов по недопущению возникновения на них депрессивного состояния», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, в данной сфере есть две проблемы – монопрофильные города, где основная часть населения работала на градообразующем предприятии, а также регионы с высоким уровнем миграции. Перспективу стать депрессивными регионами имеют Черниговская, Черновицкая, Житомирская области.

«Мы разработали пакет антидепрессивных мер, который требует срочного принятия, чтобы преодолеть бедность на таких территориях, улучшить качество жизни людей. В данном пакете мер основной акцент сделан на экономический стимул, а не на бюджетные преференции», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, на государственном уровне – это развитие технопарков, промышленных парков, индустриальных парков, а также применение принципа государственно-частного партнерства.