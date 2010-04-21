МВФ прогнозирует инфляцию в Украине на уровне 9,4%, рост ВВП – 3,7%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Украине по итогам 2010 года на уровне 9,4%, рост ВВП – 3,7%.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МВФ апрельском Мировом экономическом прогнозе Фонда.

Согласно прогнозу, в 2011 году инфляция в Украине составит 9%, рост ВВП – 4,1%, а в 2015 году - 4,9%, рост ВВП – 4% (информация относительно прогноза на 2012-2014 гг. не предоставляется).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте, по сравнению с февралем 2010 года, составила 0,9%, с мартом 2009 года - 11%. С начала текущего года инфляция составила 4,7%.

По данным Госкомстата, падение ВВП Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.