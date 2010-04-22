Panasonic построит новый завод по производству солнечных батарей

Японский производитель электроники Panasonic намерен поднять свои ставки на быстро растущем рынке солнечных элементов. Компания планирует построить новую фабрику по производству солнечных батарей в западной части Японии, передает k2kapital.

Ранее компания Panasonic вышла из сектора производства солнечных элементов, однако в настоящий момент она намерена возобновить свое участие в этом бизнесе. В декабре прошлого года она приобрела компанию Sanyo с целью получить доступ к технологическим достижениям этой компании и воспользоваться её положением третьего по величине производителя солнечных батарей в Японии.

Panasonic заявила о намерении построить новый производственный объект на территории либо непосредственно рядом со своей фабрикой по производству плазменных панелей для телевизоров в городе Амагасаки префектуры Хёго. Это позволит сократить производственные издержки, поскольку солнечные элементы имеют много общих конструктивных элементов с плазменными панелями.

Компания намерена стать третьим по величине игроком на мировом рынке солнечных элементов. Она заявила о намерении инвестировать для этого приблизительно $1 млрд. в операционную деятельность с целью удвоить объемы выпуска продукции в рамках промышленной группы, которую возглавляет.

На рынках солнечных элементов конкуренция обостряется в условиях растущего спроса на возобновляемые источники энергии по всему миру.

В прошлом месяце компания Sharp, крупнейший японский производитель солнечных элементов, открыла новую фабрику в городе Сакаи в Осака, в то время как компания Kyocera ведет строительство собственного завода в префектуре Сига.