Эксперт: повышение цены на газ для украинской металлургии неизбежно

Несмотря на новые украинско-российские договоренности, повышение цены на газ для украинских металлургических предприятий во втором полугодии 2010 года неизбежно.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентстуву УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

По его мнению, «более низкие цены на газ для Украины, несомненно, положительны для металлургических заводов в долгосрочной перспективе, тем не менее, прямого влияния в настоящее время на экономику предприятий иметь не будут. До сих пор металлурги получают газ по льготным ценам на уровне 260 долларов за тысячу кубометров без НДС, в то время как даже при импортной цене российского газа в 234 долларов экономически обоснованная цена реализации им газа должна быть на уровне как минимум 290 долларов».

Как считает А.МАКАРОВ, общее влияние на металлургию новости об украинско-российских договоренностях положительно, поскольку дает отрасли положительный эффект в долгосрочном периоде. Снижение цен на газ на 100 долларов за тысячу кубометров позволит снизить себестоимость производства в среднем по отрасли ориентировочно на 20 долларов на тонну проката, что при рыночных ценах на газ сократило бы расходы заводов на 4%.

Аналитик прогнозирует рост интереса к акциям металлургов на фоне позитивных ожиданий на рынке. Обычно на подобные новости рынок реагирует весьма положительно, и это может привести к росту котировок по сектору на 5-10% в ближайшую неделю. Однако реальный эффект на экономику заводов не так очевиден и прямолинеен, полагает А.МАКАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Кроме того, подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.