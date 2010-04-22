Эксперт: снижение цены на газ позитивно для украинской экономики

Снижение цены на импортируемый из России газ, безусловно, имеет позитивный характер как для украинской промышленности, так и для проведения государственной экономической политики в целом.

Такую точку зрения высказала в комментарии корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, в первую очередь это касается таких секторов, как химия и металлургия, где газ является основным видом топлива и в структуре затрат занимает существенную долю. Данное решение позволит сохранить конкурентоспособность продукции предприятий этих отраслей на внешних рынках и возобновить инвестиции в модернизацию производственных мощностей, считает аналитик. В частности, износ основных фондов в химической отрасли составляет порядка 70%, отметила она.

Кроме того, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО, «принимая во внимание ясность в отношении цены и поставок газа, украинское правительство сможет принять Бюджет на 2010 год и благодаря снижению цены на газ сможет сократить его дефицит, а это одно их условий МВФ для продолжения кредитования Украины».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Кроме того, подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.