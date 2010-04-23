Азаров: дешевый газ нужен для модернизации экономики

Украина должна использовать период относительно низких цен на газ для модернизации экономики.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ вчера во время встречи с членом Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Глава правительства отметил, что Украина на сегодня имеет очень энергозатратную экономику, следовательно, для химической промышленности, для металлургии цена на газ в размере 400 долл. за тысячу кубометров означает остановку производства. Именно поэтому, по словам Н.АЗАРОВА, для Украины было важно пересмотреть газовые договоренности не только по цене, но и относительно объема газа, который Украина должна закупать, и относительно отмены штрафных санкций.

«Я считаю, что мы этой цели достигли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что важной задачей для правительства является уменьшение энергозатратности экономики.

«Мы должны использовать период относительно низких цен на газ для того, чтобы осуществить модернизацию экономики, снизить ее энергозатратность. Этот период не может быть один год, это минимум семь-восемь лет. Нам нужна была передышка на значительный срок, и мы ее получили», - отметил премьер-министр.

Кроме того, он подчеркнул, что безотлагательным вопросом остается модернизация газотранспортной системы Украины. Премьер отметил, что в очередной раз предлагает Российской Федерации и Европейскому Союзу вместе с Украиной вкладывать ресурсы в реконструкцию и модернизацию ГТС.

«Это даст снижение стоимости транзита за счет повышения скорости подачи газа, давления. То есть, мы сделаем рентабельность прокачки газа по нашей трубе в два с половиной раза выше, чем по южному и северному обходных маршрутах», - отметил премьер-министр.

В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что нельзя терять времени, и данный вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. «Если потеряем год, то модернизация может стать неактуальной», - сказал он.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ заверил, что вопрос реконструкции и модернизации ГТС Украины является одним из важных вопросов, над которыми ЕС работает.