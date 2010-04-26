Moody's улучшило прогноз рейтингов Metinvest

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service улучшило прогноз корпоративного рейтинга холдинга Metinvest «B2» со «стабильного» на «позитивный».

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, Moody`s также повысило рейтинг Metinvest по национальной шкале с «A2.ua» до «А1.ua».

Кроме того, рейтинговое агентство присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Metinvest B.V. ожидаемый рейтинг (P)B3.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".