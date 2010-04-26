Одесский припортовый завод получил 32,7 млн. грн. прибыли

ОАО «Одесский припортовый завод» завершило І квартал 2010 года с чистой прибылью 32,711 млн. грн. против 4,086 млн. грн. убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что за январь-март т.г. чистый доход предприятия увеличился на 62,4%, в сравнении с соответствующим периодом 2009 года, - до 656,181 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась в 6 раз – до 152,253 млн. грн.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.