Экспорт труб из Украины в Россию увеличится

Россия увеличила квоту на экспорт труб из Украины до 260 тыс. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение между Минэкономики Украины и Минэкономразвития России от 30 января 2005 года был подписан сегодня по итогам заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Справка УНИАН. Федеральная таможенная служба РФ с 1 апреля 2010 г. при таможенном оформлении украинской трубной продукции руководствуется постановлением правительства РФ №824 от 29 декабря 2005 года, предусматривающим взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб.

9 апреля в эфире телеканала "Интер" премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что в ближайшие дни Украине удастся договориться о беспошлинной поставке труб в Россию.

Он подчеркнул важность для Украины российского рынка, отметив, что в прошлые годы Украина поставляла в Россию ежегодно до 300 тыс. тонн трубной продукции.

27 апреля премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Россия разрешит беспошлинный ввоз 260 тыс. тонн украинских труб в год.