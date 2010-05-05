Янукович поддерживает создание стратегического совета

Официальный Киев поддерживает идею создания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Киеве во время встречи с министром иностранных дел Турции Ахметом ДАВУТОГЛУ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время его визита в Вашингтон он имел короткий разговор с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ и пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Украина поддерживает предложение Р.ЭРДОГАНА по созданию вышеупомянутого совета.

«Мы всегда относились к отношениям с Турцией с большим вниманием и считаем, что они для нас являются стратегическими. Мы считаем Турцию добрым соседом и другом», - сказал Президент Украины.

Он отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом с Турцией в сфере европейской интеграции, в сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и многих других сферах.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве также в военно-технической сфере, в частности, он назвал важным возобновление сотрудничества в танкостроительной отрасли.

«Мы считаем реальным довести товарооборот между нашими странами до 10 млрд. долларов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что в этом контексте является очень важной работа межправительственной комиссии.

Также глава Украинского государства отметил рост инвестиций из Турции в Украину.

В то же время он считает, что этот потенциал далеко не исчерпан.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил важность сотрудничества двух стран в вопросе обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе.