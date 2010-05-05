Ferrexpo увеличило производство окатышей на 10%

По итогам января-апреля 2010 года компания Ferrexpo plc (владеет 97,31% акций Полтавского ГОКа) произвела 2 млн. 908 тыс. тонн железорудных окатышей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в апреле т.г. Ferrexpo plc снизила производство окатышей на 1,3% по сравнению с мартом т.г. – до 740,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Ferrexpo plc зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO. 51% акций Ferrexpo plc принадлежат украинскому бизнесмену Константину ЖЕВАГО, 25% – компании RPG Industries SE (RPGI).

Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.