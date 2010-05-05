«Азовсталь» увеличила производство проката на 60%

По итогам января-апреля 2010 года производство проката на ОАО «Азовсталь» составило 1 млн. 752 тыс. тонн, что на 60,2%, или 658 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, за отчетный период на меткомбинате было выплавлено 1 млн. 876 тыс. тонн стали, что на 62,3%, или 719 тыс. тонн, больше, чем по итогам января-апреля 2009 года.

Кроме того, выплавка чугуна на «Азовстали» за четыре месяца т.г. увеличилась на 61%, или 610 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем 2009 года – до 1 млн. 602 тыс. тонн, а производство кокса – на 11,8%, или 71 тыс. тонн, – до 679 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной – 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

В 2009 году «Азовсталь» произвела 4 млн. 288 тыс. тонн проката, что на 15,2%, или 769,6 тыс. тонн, меньше, чем за 2008 год. За 12 месяцев 2009 года меткомбинат выплавил 4 млн. 642 тыс. тонн стали, что на 15,7%, или 867 тыс. тонн, меньше аналогичного показателя 2008 года. За 2009 год на меткомбинате было произведено 4 млн. 16 тыс. тонн чугуна, что на 12,9%, или 594 тыс. тонн, меньше, чем в январе-декабре 2008 года.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".