АвтоКрАЗ остановит главный конвейер

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавской обл.) остановит главный производственный конвейер с 1 по 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора предприятия Николай ПАСКЕВИЧ.

«С 1 по 11 будем стоять. С 11 мая приступим к работе. В неделю будем работать по 3 дня», - сказал Н.ПАСКЕВИЧ.

По его словам, основной причиной остановки главной производственной линии предприятия, кроме праздничных дней, на которые приходится перерыв в работе, является нехватка комплектующих для производства автомобилей.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.