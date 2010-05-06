Авдеевский коксохим сократил производство кокса

Авдеевский коксохимический завод, входящий в Группу «Метинвест», в апреле т.г. сократил до 5% производство кокса, по сравнению с мартом т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Группы «Метинвест», производство кокса валового 6% влажности в апреле текущего года составило 287,836 тыс. тонн, что на 15,76 тыс. тонн, или на 5% меньше показателей марта; выпуск кокса доменного в сухом весе в апреле составил 244,13 тыс. тонн, что на 9,99 тыс. тонн, или на 4% меньше марта.

Справка УНИАН. ОАО «Авдеевский коксохимический завод» — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы «Метинвест».

«Метинвест» — международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы «Метинвест» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания Группы «Метинвест».