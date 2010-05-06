Королевская: Украина достигнет докризисного уровня в 2015–2016 гг.

Исходя из норм правительственной Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, выход экономики на докризисные показатели возможен в лучшем случае в 2015–2016 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«При росте экономики темпами, заложенными в программе правительства, на докризисный уровень развития промышленности Украина, в лучшем случае, выйдет только в 2016 году, а на докризисный уровень ВВП – в 2015. Кроме того, антикризисные предложения правительства, в частности, в сфере приватизации стратегических предприятий, ставят под вопрос прогнозируемость экономического развития страны в целом», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Отмечу, что экономическая реальность, судя по заявлениям представителей Кабмина, может быть еще хуже, чем показатели, заложенные в программу правительства. Если власть действительно начнет беспрецедентное фискальное давление на малый и средний бизнес и, как следствие, загонит его в тень, то о докризисных достижениях можно будет только мечтать», – сказала глава комитета ВР.

По ее словам, Украине необходимо продолжать реформы по либерализации налоговой, регуляторной и лицензионной сфер: «Мы должны дать экономике возможность развиваться, а не загонять ее в тень. В противном случае любая программа и любые заявления будут лишь красивыми фразами, за которыми не последует реальное улучшение жизни граждан Украины», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. За принятие данного документа проголосовали 242 народных депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие документа поддержал 171 депутат от фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 13 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 19 от Блока Литвина и 4 – внефракционных.

В свою очередь оппозиционное правительство приняло решение разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады альтернативную Программу социально-экономического развития страны на 2010 год.