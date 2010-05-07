В Украине цены производителей промпродукции в апреле выросли на 3%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 3%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 10,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте 2010 года против февраля 2010 года составил 3%, с начала года – 6,9%.