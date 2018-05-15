Операция "Интеграция": Россия нацелилась на "Зорю-Машпроект" и ФСК "Море"...

Операция "Интеграция", которую Россия в последние недели ускоренными темпами проводит на территории Украины, изумляет своей масштабностью и бесцеремонностью. Действия северного соседа по внедрению самоё себя в украинскую экономику проходит под кодовым названием "спасем по-русски". Т.е. российские коллеги (или конкурентов - это как кому нравится) берут в дружеские объятия коллег украинских, и, можно предположить, что больше выгоды и удовольствия и от процесса, и от результата, получит именно Россия. А вот нужна ли такая поспешная интеграция отечественной экономике - это еще вопрос.

После авиапрома, интеграционные действия распространилась на наиболее перспективные отрасли украинского оборонно-промышленного комплекса. Начав с робких заявлений о возможности ремонта на украинских вервях кораблей ЧФ РФ, российское руководство уже открыто декларирует свои планы по включению ведущих судостроительных предприятий Украины в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Пока речь идет о Феодосийской судостроительной компании «Море» и государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект». Как и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), руководство которой нацелилось на контрольный пакет акций концерна «Антонов», ОСК является государственной структурой, а значит, ее стратегия полностью согласовывается с правительством РФ. Как в первом, так и во втором случае, Россия говорят о своей способности вдохнуть новую жизнь в украинские предприятия, обеспечив их выгодными заказами и бесперебойным финансированием. Логика подсказывает, что феодосийские судостроители, которые находятся сегодня в крайне тяжелом состоянии, должны проникнуться глубоким чувством признательности к российским товарищам. Жаль только, для этого украинские судостроители должны впасть в амнезию и забыть о том, что обещанные “выгодные заказы” на самом деле у них и так уже были бы, если бы россияне не мешали…

Инициативы экспромтом - заводы пачками

Как писали российские СМИ, 4 мая в ходе встречи с руководителем ОСК Романом Троценко премьер-министр РФ Владимир Путин поручил ему взять под личный контроль вопрос включения в состав ОСК николаевской «Зоря-Машпроект» и феодосийского завода «Море». "В рамках работы с нашими украинскими коллегами мы рассматриваем вопрос об интеграции двух больших украинских предприятий - "Зоря-Машпроект", это очень сильный завод по производству судовых турбин, который может производить также газовые турбины, и феодосийского завода "Море" - большой завод по производству судов из легких сплавов, из алюминия. Оба - государственные предприятия Украины, они в данный момент имеют трудности с загрузкой и при интеграции их с ОСК мы могли бы решить вопрос", - сообщил Р.Троценко премьеру. В.Путин, в свою очередь, отметил: "Мы договаривались с партнерами, что эти вопросы будут проработаны, возьмите их под самый серьезный контроль. Да что под контроль, надо принимать прямое участие в проработке этих вопросов по объединению предприятий там, где есть заинтересованность с обеих сторон".

Нужно отдать Р.Троценко должное, он справедливо назвал Украину самым главным импортером российского судостроения, поставляющим более 6 тыс. наименований комплектующих и судовых систем. "Можно сказать, что без Украины наше судостроение испытывало бы серьезные затруднения в производстве той техники, которую оно производит", - добавил глава ОСК.

Из диалога В.Путина и его подчиненного может показаться, что инициатором переговоров с Украиной относительно объединения судостроительных предприятий двух стран выступал руководитель ОСК. Но как объяснили корреспонденту УНИАН в Министерстве промышленной политики Украины, в ведении которого находятся НПКГ «Зоря-Машпроект» и ФМК «Море», подобные вопросы решаются на уровне глав правительств. Далее в министерстве от комментариев воздержались. Не удалось оперативно получить комментарий и у первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева - его пресс-служба пообещали предоставить комментарий позже. Прояснить ситуацию не смогли и на самих предприятиях - как в Николаеве, так и в Феодосии, руководителей на месте не оказалось. Увы, хотя правительство и не объявляло в этом году длительных майских праздников, очень многие интересующие агентство УНИАН по данному вопросу ньюзмейкеры оказались вдали от своих рабочих мест. В результате ситуация с возможным вхождением НПКГ «Зоря-Машпроект» и ФСК «Море» еще более неясная, чем та, которая сложилась несколько недель назад вокруг объединения концерна Антонов и ОАК. Можно не сомневаться только в одном – разговор об объединении был, и вели его премьер-министры РФ и Украины. Как же иначе истолковать слова В.Путина о том, что "мы договаривались с партнерами, что эти вопросы будут проработаны». Правда не понятно, является ли заявление о вхождении украинских заводов в российскую госкорпорацию очередным «экспромтом» Владимира Владимировича или предварительные договоренности об объединении уже достигнуты. Скорее всего, в ближайшие дни украинское правительство прояснит ситуацию, заявив о том, что с соответствующей инициативой выступили российские партнеры, а Кабмин создал очередную рабочую группу по ее рассмотрению. Нам же остается ждать новых российских инициатив, к примеру, о передаче в ведение Роскосмоса КБ “Южное” и “Южмаша”, а может и о создании чего-нибудь типа РосУкрКосмос, в который войдет Национальное космическое агентство Украины со всеми подведомственными предприятиями. Но если без шуток, хотя какие уж тут шутки, то для того, чтобы понять, где в грядущем судостроительном объединении заканчиваются украинские интересы и начинается зона исключительно российских, можно обойтись и без официальных комментариев…

Единство противоположностей

Как известно, украинский и российский оборонно-промышленные комплексы – части единого и могучего ВПК СССР. Естественно, несмотря на 19 лет, прошедших после их разделения, ОПК обеих стран сохранили массу точек соприкосновения. Пусть их становилось с каждым годом все меньше, но зато связи, которые остались, действительно очень прочны. К таковым можно смело отнести сотрудничество украинских и российских судостроителей, в первую очередь, это - силовые установки для военных кораблей производства “Зоря-Машпроект”. Николаевскими газотурбинными двигателями оснащено большинство кораблей российских ВМС, к тому же они устанавливаются и на военные корабли, которые россияне строят по заказу Китая, Индии и других стран. В России много говорилось о создании собственного двигателестроительного предприятия, которое было бы способно заместить «Зорю-Машпроект», но дальше разговоров дело так и не двинулось. Безусловно, николаевское предприятие очень заинтересовано в российских заказах, но есть у “Зори” клиенты и помимо России. Так, по оценке экспертов Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), в ближайшие 10 лет николаевское предприятие сможет поставить в Индию 40 газовых турбин. Они будут установлены на фрегатах, построенных по заказу Индии на российских верфях. Хотя в данном случае Украина и выступает в качестве субподрядчика российских судостроителей, но в дальнейшем индийские ВМС будут обслуживать свои двигатели именно у нас, а не в России. Поставляет “Зоря-Машпроект” свою продукцию и напрямую, без посредничества российских партнеров. В начале 2010 года предприятие отгрузило Китаю двигатель ДУ-80, предназначенный для газоперекачивающего агрегата. В 2009 году был подписан контракт на поставку 4-х агрегатов для китайского флота стоимостью 55 млн. долл. Есть у предприятия крупные заказы от Ирана.

В целом, «Зоря-Машпроект» вполне жизнеспособное предприятие, хотя и испытывающее определенные трудности, чего не скажешь о ФСК «Море». У феодосийских судостроителей проблемы очень серьезные. В феврале этого года Хозяйственный суд Крыма продлил процедуру санации ФСК "Море" до 2 января 2011 года (она была начата 12 января 2008 года). Предприятие является открытым акционерным обществом, но при этом 100% его акций принадлежит государству, ими управляет Фонд государственного имущества. Не вдаваясь в нюансы, отметим, что банкротство ФСК «Море» во многом похоже на сотни и тысячи подобных историй, когда кредиторы в тесной кооперации с государственным менеджментом предприятия банкротят его для того, чтобы затем купить за бесценок.

Как ни странно, но тот факт, что «Зоря-Машпроект» и «Море» находятся в очень разных условиях, совершенно не смущает россиян. И это понятно, для них самое главное избавиться от конкурентов, хотя, один из них сугубо потенциальный (ФСК «Море»), а другой – и вовсе вне конкуренции («Зоря-Машпроект» - единственное в СНГ предприятие, производящее силовые установки для кораблей). Лучше понять, что же беспокоит россиян, позволит история украинско-российского сотрудничества по строительству десантного корабля на воздушной подушке «Зубр».

Китайский фактор

В конце 1980-х санкт-петербургским конструкторским бюро «Алмаз» был создан самый крупный в мире десантный корабль на воздушной подушке «Зубр», который по своим техническим характеристикам до сих пор остается уникальным. Ничего подобного не смогли построить даже в США. В 2000 году в Афинах был подписан контракт с Россией и Украиной на поставку 4-х «Зубров» (по 2 корабля с каждой стороны) Министерству национальной обороны Греции. Около 40% комплектующих для «Зубров» производились украинскими предприятиями, в том числе двигатели, остальные 60% (почти все вооружение) поставляли россияне. Основным исполнителем заказа с украинской стороны выступал завод «Море». В ходе выполнения контракта россияне откровенно «тянули одеяло на себя», что выражалось в задержке поставок комплектующих на украинские предприятия. В результате, греки так и не приняли один из 2-х украинских «Зубров», тогда как у россиян взяли не только оба заказанных корабля, но заказали и еще один, вместо украинского.

В 2007 году переговоры о покупке “Зубров” начал с Россией Китай, ориентировочное количество кораблей могло составить от 10 до 15 штук, однако стороны не смогли придти к соглашению. Уже в следующем - 2008 году - Китай начал переговоры с Украиной. В мае 2009 года министр промышленной политики Владимир Новицкий заявил о том, что ВМС Народной освободительной армии Китая намерены заказать и построить в Украине четыре корабля на воздушной подушке проекта «Зубр». Выполнять заказ будет ФСК «Море». По данным агентства Defense-Express, в дальнейшем Китай намеревается развернуть серийное производство «Зубров» на своей территории, именно поэтому ему не подошло российское предложение, которое исключало передачу документации. Однако, по мнению экспертов, Китай не сможет «скопировать» большую часть технологий и будет вынужден закупать и в России, и в Украине комплектующие. Учитывая большие потребности КНР в таких кораблях, объемы поставок будут достаточно значительными, что существенно улучшит положение украинских и российских предприятий ОПК, занятых в этом проекте. Но для РФ это не достаточный аргумент. Как только стало известно об украинско-китайских переговорах, россияне заявили об очередной попытке наладить выпуск контрафактной продукции военного назначения в обход интересов России. Тем не менее, ФСК «Море» может производить корабль согласно двухсторонней договоренности об использовании интеллектуальной собственности бывшего Советского Союза. Видимо, понимая, что юридически они воспрепятствовать украинско-китайскому договору по «Зубрам» не смогут, российские судостроители донесли до премьер-министра РФ идею о необходимости поглощения украинских конкурентов.

Что тут еще можно сказать… Да, контракт с Китаем на постройку «Зубров» Украина, похоже, еще не заключила, но это отнюдь не означает, что следует так легко сдаваться на милость российской судостроительной корпорации. При наличии политической воли шансы договориться не только с Китаем, но и с Россией вполне есть, конечно, если ФСК «Море» и «Зоря-Машпроект» будут оставаться под контролем государства. Но даже если последнее слово останется за Россией, то стоит помнить, что проект «Зубр» жизненно необходим только для ФСК «Море», тогда как причин отдавать в ОСК «Зоря-Машпроект» вообще не просматривается...

Антон Лосев (УНИАН)