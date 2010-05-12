Украинские коксохимы прогнозируют сложности с импортом угля из РФ

Коксохимические предприятия Украины прогнозируют, что в мае-июне этого года могут возникнуть сложности с импортом российских коксующихся углей из-за аварий на шахте «Распадская» в Кемеровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, ежемесячное поступление из России в Украину коксующихся углей составляет порядка 700 тыс. тонн, из них около 75% импортируется из Сибирского региона, в частности, из шахты «Распадская».

По данным В.ХУРАХУЛАХА, за январь-апрель текущего года в Украину было импортировано 3,1 млн. тонн углей для коксования, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 8 и 9 мая на шахте в городе Междуреченск произошли два взрыва с интервалом в четыре часа. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел в тот момент, когда в шахту спустились 19 горноспасателей. Все они погибли.

По последним данным, число погибших при взрывах на шахте "Распадская" в городе Междуреченск Кемеровской области России возросло до 60 человек.

Неизвестной остается судьба 30 человек.