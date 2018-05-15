“Запорожсталь” стала частью украинской мегакомпании?

Вчерашняя новость о продаже 50% акций “Запорожстали” украинскому "Метинвесту", а также переход в начале 2010 года 50%+2 акции ИСД под контроль российских инвесторов подтвердили давние прогнозы экспертов о смене собственников на метпредприятиях Украины, лишенных собственной сырьевой базы. Облик украинского металлургического рынка меняется окончательно и бесповоротно. Похоже на то, что в украинской металлургии, помимо пары-тройки зарубежных компаний, останется лишь одна отечественная мегакомпания – “Метинвест”. С одной стороны, укрупнение меткомпаний это вполне в духе мировых тенденций, однако, как ни крути, а антимонопольное законодательство пока никто не отменял. Видимо именно поэтому вопрос о том, кто же на самом деле купил акции “Запорожстали”, пока остается открытым, поскольку в тот же день собственник "Метинвеста" опроверг слова запорожского губернатора о произошедшей сделке.

Купили, договорились или только собираются?

О том, что владельцы «Запорожстали» со дня на день продадут предприятие, в украинских СМИ писали весь апрель нынешнего года. Вкратце напомним ход событий. В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group, – Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината. Вторым по величине пакетом акций комбината владеют совладельцы "Индустриалбанка" Игорь Дворецкий и Виталий Сацкий, являющийся гендиректором “Запорожстали”. Несмотря на то, что производственная база “Запорожстали” требует глубокой модернизации (на предприятии используются моральноустаревшие мартеновские печи), до кризиса стоимость “Запорожстали” оценивалась приблизительно в 2 млрд. долл. Понятно, что сегодня эта сумма уменьшилась, а соответственно стоимость 50% акций не привысит 1 млрд. долл.

Потенциальными покупателями “Запорожстали” аналитики называли корейскую POSCO, крупнейшую металлургическую компанию мира ArcelorMittal, несколько российских компаний и конечно же крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест». Тут важно помнить, что 6 октября 2009 года Группа «Метинвест» и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества. Не исключено, что одним из направлений такого сотрудничества и должно было стать совместное приобретение «Запорожстали».

Минуло чуть более семи месяцев и 12 мая на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис Петров подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная Ринату Ахметову, приобрела 50% акций «Запорожстали». «Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Петров, отвечая на вопрос насчет достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Болгее того, Борис Петров сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами, и отметил, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся. «От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше, – соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», – сказал губернатор.

После такого заявления высокопоставленного чиновника, ответ СКМ и “Метинвеста” позвучал как гром среди ясного неба. В тот же день, 12 мая, пресс-служба Группы СКМ распространила заявиление о том, что на текущий момент ни Ринат Ахметов лично, ни Группа СКМ (в т.ч. горно-металлургический холдинг «Метинвест») не являются собственниками ОАО «Запорожсталь», а также не находятся в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия.

«Информация о том, что «Метинвест» купил 50% акций «Запорожстали», появившаяся сегодня в некоторых СМИ, не соответствует действительности», – отмечается в заявлении. Косвенным подтверждением заявления СКМ можно считать и тот факт, что в Антимонопольном комитете Украины агентству УНИАН сообщили, что обращений о получении разрешиня на концентрацию пакета акций “Запорожстали” к ним не поступало.

Тем не менее, в интервью УНИАН мэр Запорожья Евгений Карташов подтвердил факт проведения переговоров между Группой «Метинвест» и акционерами ОАО «Запорожсталь» о продаже акций предприятия. «Я знаю, что переговоры о продаже пакета акций с «Метинвестом» ведет один из акционеров «Запорожстали» - Эдуард Шифрин», - сказал он. Вместе с тем, мэр отметил, что сделка еще не заключена, и не уточнил, какой пакет акций предприятия может быть продан.

При этом, по мнению мэра Запорожья, появление среди акционеров ОАО «Запорожсталь» компании Рината Ахметова позитивно отразится на работе предприятия. «У них есть сырье, которое необходимо «Запорожстали», и финансовые ресурсы для модернизации производственной базы комбината», - добавил Е.Карташов. Мнение Карташова особенно ценно с учетом того, что, по данным некоторых СМИ, он также является акционером «Запорожстали».

В итоге имеем подтверждение факта переговоров о покупке и нежелание наиболее вероятного покупателя признавать факт совершения сделки. Причин для такой позиции у компании Рината Ахметова может быть сколько угодно, включая обязательства по неразглашению коммерческой тайны перед акционерами “Запорожстали”, которые также комментировать продажу акций пока не спешат. Кроме того “Метинвест” 26 апреля с.г. начал дебютное размещение евробондов в Париже, которое правда было прервано 7 мая из-за долгового кризиса в Европе. Тем не менее заявлять о покупке нового актива в момент привлечения инвестиций, как известно не принято. Но поводом для “скромности” может служить и простое нежелание лишний услышать в свой адрес обвинения в монопольном положении на рынке. А именно к этому могло бы привести получение "Метинвестом" контроля над половиной акций “Запорожстали”.

Кризис - ничто, выборы - все

Стоит напомнить о том, что, еще в начале осени 2008 года, когда мировой экономический кризис только коснулся Украины, эксперты в один голос заговорили о том, что хозяевам ряда металлургических активов придется с ними расстаться. Речь шла, о так называемых, безсырьевых металлургах. К таковым относили корпорацию ИСД (Алчевский и Днепровский металлургический комбинаты), ММК им. Ильича, а также “Запорожсталь”. С началом спада потребления металлопроката на мировом рынке и одновременным падением цен на него, перечисленные предприятия резко теряли конкурентоспособность в сравнении со своими вертикально-интегрированными конкурентами. Последние, имея в своем составе помимо металлургического производства, горно-обогатительные и коксохимические предприятия, могли скорректировать себестоимость стали за счет собственного сырья. К проблемам безсырьевых компаний добавились и долговые обязательства перед кредиторами. Ведь на пике цен и потребления на рынке металла, наблюдавшемся в конце 2007-начале 2008 годов, кредиты для металлургов были весьма доступны. В частности, ИСД вложило сотни миллионов долларов в модернизацию Алчевского меткомбината.

С началом кризиса металлурги обратились за помощью к государству и получили от него ряд преференций. К примеру для них были заморожены тарифы на железнодорожные грузоперевозки и тарифы на электроэнергию. Те из металлургов, кто имел доступ во властные кабинеты, выбивал и персональные льготы, к которым можно отнести своевременный возврат НДС для экспортеров, безпошлинный ввоз оборудования и многое другое. Первое место в борьбе за государственные льготы, безусловно занимал ИСД, один из совладельцев которого Виталий Гайдук при прошлой власти возглавлял советников премьер-министра. В разгар кризиса, со стороны меткомбината им.Ильича и «Запорожстали» неоднократно звучали упреки в адрес владельцев горнорудных предприятий Украины, в первую очередь компании «Метинвест», в необоснованно высоких ценах на железорудный концентрат. При этом, несмотря на то, что «Метинвест» шел на компромисс и снижал цену для украинских потребителей, критика в его адрес не ослабевала. Особенно отличился на этом поприще гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко, который неоднократно заявлял, что «Метинвест» монополизировал рынок железорудного сырья в Украине, сконцентрировав под своим контролем около 70% поизводственных мощностей этой отрасли. Правда АМК, как под руководством "регионала" Алексея Костусева, так и при БЮТовце Александа Мельниченко не нашел в действиях «Метинвеста» нарушений антимонопольного законодательства. Требовала снижения цен на жрс и «Запорожсталь».

В общем боролись безсырьевые металлургические компании за выживание как могли и казалось, что еще чуть-чуть и они прорвутся. Но, как гласит народная пословица, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Вроде бы, и кризис пошел на спад, и рынки металлопроката начали понемногу восстанавливаться, но запас прочности у отечественных безсырьевых металлургов был уже на нуле и первым не выдержал “ИСД”.

В январе 2010 года 50% плюс 2 акции ИСД купила группа, неназванных российских инвесторов, во главе с известным бизнесменом Александром Катуниным. Но это, так сказать, официальная версия. Кому на самом деле достался контрольный пакет акций ИСД так до сих пор и не ясно. Кстати, тогда Антимонопольный комитет Украины также не получал обращений относительно получения разрешения на покупку акций ИСД. В АМК отметили, что данная трансакция не требовала согласования с антимонопольным ведомством, так как ни один из новых владельцев не привысил предельно допустимого порога концентрации акций компаний, возможного без согласования с АМК. Основную роль в решении о продаже контрольного пакета акций ИСД сыграли долги корпорации, которые по некоторым оценкам исчисляются 3 млрд. долл. ИСД было просто не в состоянии их обслуживать без помощи со стороны.

Но у “Запорожстали” долговой портфель отнюдь не такой обременительный, значительно острее для предприятия стоит вопрос обеспечения сырьем. Однако весь кризисный 2009-й “Запорожсталь” как-то пережила, хотя и закончила год с убытками, но оставалась на плаву. Почему же акционеры пошли на продажу комбината именно сейчас? Ответ на этот вопрос лежит уже не в экономической, а в политической области. В Запорожье поговаривают, что акционеры “Запорожстали” имели тесные контакты с Юлией Тимошенко, однако после ее проигрыша на президентских выборах, они уже не могут рассчитывать на критически важную для предприятия государственную поддержку. Таковы украинские реалии - кто ближе к власти, тот и заказывает музыку.

Вывод напрашивается однозначный. Практически не остается сомнений в том, что покупателем «Запорожстали» станет «Метинвест», возможно в альянсе с корейской POSCO. Таким образом, де факто в Украине останется всего одно «независимое» от крупных корпораций метпредприятие – ММК им. Ильича. Судя по всему не надолго, так как и его руководству рассчитывать на благосклонность новой власти не приходится, а претендентом на покупку комбината также неоднократно называли "Метинвест".

Хотя в приобретении украинских металлургических предприятий всегда найдутся и другие заинтересованные стороны, в первую очередь россияне, а так же ArcelorMittal, но последнее слово теперь будет за гигантом отечественной металлургии «Метинвестом». В результате Украину ожидает появление по-настоящему крупной металлургической компании, которая вполне может объединить порядка 60% сталелитейного производства страны под своим контролем. Естественно, что такая концентрация будет выглядеть спорной с точки зрения антимонопольного законодательства, как украинского, так и зарубежного. Не стоит забывать, что "Метинвест" владеет активами в Европе. Значит, и в следующий раз (читай при покупке ММК им. Ильича) «Метинвесту» придется дистанцироваться от сделки, оставаясь фактическим покупателем.

P.S. По большому счету, для металлургической отрасли появление ветикально-интегрированного гиганта вроде бы и неплохо. Таким образом будут восстановлены разорванные в ходе приватизации связи между предприятиями бывшего Металлургпрома и Укррудпрома. Украинские металлурги и рудари наконец-таки смогут свести баланс потребления сырья и поизводства конечной продукции. Но вот вопрос - допустима ли такая концентрация активов в руках представителя бизнеса, которого ассоциируют с одной из политических сил в стране где бизнес и политика неразделимы?

Сергей Закруткин (для УНИАН)