Королевская выступает за привлечение инвесторов

Космическая отрасль может приносить больше доходов в бюджет, если для этого увеличивать бюджетное финансирование и привлекать средства зарубежных инвесторов, заинтересованных в эксплуатации надежных украинских ракетоносителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя принятие в целом изменений в Закон «О космической деятельности».

Дальнейшее развитие высокотехнологичной космической отрасли требует не только правового регулирования, но и государственного финансирования в объеме, предусмотренном Стратегией космической деятельности Украины на ближайшие десятилетия.

«Все производимые Украиной ракеты представляют собой модернизированное наследство времен СССР, в то время как госпрограммы развития ракетостроения практически стоят на месте в связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования. Тем не менее, отечественное ракетостроение пока еще остается среди мировых лидеров», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, фактически существование отечественного аэрокосмического комплекса на сегодняшний день обеспечивается исключительно коммерческими запусками.

В то же время, как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, несмотря на кризис, в 2009 году Украине удалось увеличить количество произведенных пусков ракетоносителей украинского производства. По этому показателю отечественный космический комплекс в 2008–2009 гг. вернул себе 10% мирового рынка космических запусков, заняв по этому показателю четвертое место в мире.

Справка УНИАН. Цель законопроекта по внесению изменений в Закон Украины «О космической деятельности» (№4768) – усовершенствование механизма нормативно-правового регулирования космической деятельности в Украине.

Законопроект уточняет понятие космической техники, а также положение о разработке концептуальных основ космической деятельности, и определяет, что они разрабатываются Национальным космическим агентством Украины в виде Стратегии космической деятельности Украины на 20 или более лет. Нормы законопроекта также предоставляют НКАУ возможность открывать свои представительства в регионах (странах), перспективных для продвижения на их рынки украинской космической техники и технологий, ужесточают контроль внешнеэкономической деятельности и уточняют порядок регистрации космических аппаратов.