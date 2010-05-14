Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 27,9%

Украина в январе-марте 2010 года увеличила экспорт давальческого сырья на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-марте т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 12,7 млн. долл., что на 38,9% больше, чем в первом квартале 2009 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-марте т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 424,6 млн. долл., что на 45,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-марта прошлого года на 61,4% и составил 766,9 млн. долл.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году экспортировала давальческого сырья на сумму 41,2 млн. долл., что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.

В 2009 году в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 46,8 млн. долл., что на 35,5% меньше, чем в 2008 году.

За отчетный период в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 705,4 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем в 2008 году. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, по итогам 2009 года составил 2 млрд. 788,8 млн. долл., что на 30,8% меньше, чем в 2008 году.