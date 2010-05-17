Медведев: РФ и Украина могли бы продвигать ГЛОНАСС

Россия и Украина могли бы продвигать ранее замороженные проекты в области космоса, в том числе по ГЛОНАСС, и рассмотреть вопрос участия российских компаний в модернизации крупных промышленных предприятий на Украине, считает президент РФ Дмитрий Медведев.

"Мы вполне могли бы двинуть наше сотрудничество в области авиации, в области космоса, включая средства связи, например, такие, как ГЛОНАСС. Это вполне интересная, совместная сфера. Космические программы, есть программа "Днепр" по пускам... Я считаю, что мы могли бы подумать и об участии российских компаний в модернизации ряда крупных промышленных структур, которые дислоцированы у вас. И делать это, конечно, нужно на взаимовыгодной основе", - сказал Медведев в интервью украинским СМИ в преддверии своего визита в эту страну 17-18 мая.

Как сообщает РИА Новости, за последнее время Медведев уже шесть раз встречался с украинским коллегой Виктором Януковичем. Их нынешняя встреча станет уже седьмой.

Президент РФ отметил, что у двух стран в свое время была неплохая кооперация, и если она будет восстановлена, задача увеличения товарооборота будет достигнута, в первую очередь "именно за счет высокотехнологичных проектов".

Медведев привел данные, согласно которым товарооборот между Россией и Украиной за январь-март 2010 года составил 7 миллиардов долларов, увеличившись практически вдвое. Глава государства считает, что помимо экономических причин на рост объемов взаимной торговли оказала влияние смена власти на Украине. "Да, наверное, это эффект выхода из кризиса, но это и эффект прихода к власти новой команды", - сказал он.