GMT-group: Создавать СЭЗы необходимо

Создавать свободные экономические зоны необходимо с обязательной инновационной составляющей. Такое мнение высказал политолог, директор GMT-group Анатолий ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в GMT-group.

«В украинском исполнении СЭЗы в целом «не сработали» и не принесли экономического бума в регионы, в которых они были созданы. Более того, в отдельных случаях они использовались, что называется, «не по назначению», давая прикрытия для уклонения от налогов и сборов в экспортно-импортных операциях», - отметил А.ЛУЦЕНКО.

По его словам, если правительство сегодня хочет вернуться к созданию СЭЗов, то ему надо кардинально изменить концепцию их запуска, введя инновационную составляющую. Для привлечения инвестиций на местах, создания рабочих мест и решения проблем депрессивных территорий, необходимо вспомнить разработки так называемых «технопарков».

По мнению А.ЛУЦЕНКО, «методы, которым правительство собирается наполнять бюджет, носят налет «административной модели», они, по большому счету, не совсем рыночные. Правительству было бы логичней запустить стимулирующие и дерегуляционные механизмы. «Существует разработанная Акимовой, Терехиным и Королевской соответствующая законопроектная база. Тем более, что госпожа Акимова на сегодняшний день возглавила экономический блок в администрации Президента», - сказал он.

«В нынешнем правительстве, если оно хочет и готово психологически «апгрэйдить» экономическую модель Украины, нужно поднять тему инноваций и улучшения инвестклимата на самый высокий уровень. Возможно даже пойти на создание специальной должности – соответствующего вице-премьера», - отметил эксперт.