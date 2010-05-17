Рост промпроизводства в Украине составил 17,4%

В Украине рост промышленного производства в апреле т.г. против апреля 2009 г. составил 17,4%, в январе-апреле 2010 года к январю-апрелю 2009 года – рост 12,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 1,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в апреле против апреля 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 12,1% (в апреле 2010 года к марту – спад 1,1%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 34,8% (рост 5,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 0,6% (спад 5,4%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в апреле, по сравнению с апрелем 2009 г., составил 19,5% (рост 0,8%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 1,2% (рост 3,1%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 4,8% (спад 5,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 4,1% (спад 5,7%), в производстве кожи, изделий из нее – 7,5% (спад 6,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в апреле против апреля 2009 года составил 22,7% (спад 1,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 0,2% (спад 2,3%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 17,7% (рост 8,9%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 17,3% (спад 6%), в том числе в химическом производстве – 20,4% (спад 8,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 7,7% (рост 5,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 9,8% (рост 19,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в апреле, по сравнению с апрелем 2009 года, рост производства составил 33,4% (спад 0,2%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 33,9% (спад 2%), в частности в производстве машин и оборудования – 14,4% (спад 11,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 12,5% (рост 3,2%), в производстве транспортного оборудования – 77,8% (рост 3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 14,8% (спад 15,6%).

Справка УНИАН. Спад промпроизводства в Украине в январе-апреле 2009 года против января-апреля 2008 года составил – 31,8%.

Рост промпроизводства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%, в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.

В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.