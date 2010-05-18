Цены производителей в РФ выросли за 4 месяца на 6%

Цены производителей промышленных товаров в России, по предварительным данным, повысились в апреле 2010 года на 3,2%, за первые 4 месяца текущего года – на 6%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сообщает РосБалт.

Как напомнили в ведомстве, в апреле 2009 года цены производителей промтоваров выросли на 2,4%, за первые 4 месяца прошлого года – на 7%.

В добыче полезных ископаемых более всего выросли цены на добычу и обогащение железных руд — на 36,7%, добычу сырой нефти — на 6%.

В обрабатывающих производствах увеличились цены в производстве кокса и нефтепродуктов, в том числе кокса — на 22,7%.

В металлургическом производстве удорожание чугуна и доменных ферросплавов составило 15,5%, прочих цветных металлов — 13,3%, меди и ферросплавов, кроме доменных — 6,4%