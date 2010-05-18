Ахметов изучает возможность приобретения «Запорожстали»

Владелец компании СКМ Ринат АХМЕТОВ изучает возможность приобретения металлургического комбината «Запорожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом 7-го украино-российского экономического форума, который проходит в Киеве при участии президентов Украины и России.

«Мы изучаем возможность покупки пакета… «Запорожсталь» - это очень интересное предприятие», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он подчеркнул, что СКМ является открытой компанией, и если такая сделка будет заключена, то этот факт станет известен общественности.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная бизнесмену Р.АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь».

«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».

Б.ПЕТРОВ также сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами, и отметил, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся. «От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше, – соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», – сказал Б.ПЕТРОВ.

Кроме того, мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ в интервью УНИАН подтвердил факт проведения переговоров между Группой «Метинвест» и акционерами ОАО «Запорожсталь» о продаже акций предприятия.

В то же время, пресс-служба Группы СКМ заявила о том, что на текущий момент ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ (в т.ч. горно-металлургический холдинг «Метинвест») не являются собственниками ОАО «Запорожсталь», а также не находятся в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия.

17 мая председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ заявил журналистам об отсутствии каких-либо заявок на покупку, концентрацию, поглощение ОАО «Запорожсталь».

При этом он добавил, что компания СКМ всегда отличалась законопослушностью.

«Я знаю СКМ как очень законопослушную компанию, и опыт работы с этой компанией показывает, что они сначала обратятся и проконсультируются», – сказал А.КОСТУСЕВ. Как сообщалось ранее, в покупке ОАО «Запорожсталь» была заинтересована компания POSCO (Южная Корея), один из крупнейших производителей стали в мире.

6 октября 2009 года Группа «Метинвест» и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества.

В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group, – Эдуард ШИФРИН и Алекс ШНАЙДЕР заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.