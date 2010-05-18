Ахметов изучает возможность приобретения «Запорожстали»
"Это очень интересное предприятие"
Владелец компании СКМ Ринат АХМЕТОВ изучает возможность приобретения металлургического комбината «Запорожсталь».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом 7-го украино-российского экономического форума, который проходит в Киеве при участии президентов Украины и России.
«Мы изучаем возможность покупки пакета… «Запорожсталь» - это очень интересное предприятие», - сказал Р.АХМЕТОВ.
При этом он подчеркнул, что СКМ является открытой компанией, и если такая сделка будет заключена, то этот факт станет известен общественности.
Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ подтвердил информацию о том, что Группа «Метинвест», подконтрольная бизнесмену Р.АХМЕТОВУ, приобрела 50% акций ОАО «Запорожсталь».
«Если вы настаиваете, да, действительно, он эти акции купил», – сказал Б.ПЕТРОВ, отвечая на вопрос о достоверности информации о приобретении «Метинвестом» пакета акций ОАО «Запорожсталь».
Б.ПЕТРОВ также сообщил, что представители областной власти уже наладили контакт с новыми акционерами, и отметил, что со сменой собственников меткомбината требования Запорожской ОГА не изменятся. «От новых владельцев нам нужны те же две вещи, что и раньше, – соблюдение норм природоохранного законодательства и сохранение рабочих мест», – сказал Б.ПЕТРОВ.
Кроме того, мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ в интервью УНИАН подтвердил факт проведения переговоров между Группой «Метинвест» и акционерами ОАО «Запорожсталь» о продаже акций предприятия.
В то же время, пресс-служба Группы СКМ заявила о том, что на текущий момент ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ (в т.ч. горно-металлургический холдинг «Метинвест») не являются собственниками ОАО «Запорожсталь», а также не находятся в состоянии оформления сделки по приобретению данного предприятия.
17 мая председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ заявил журналистам об отсутствии каких-либо заявок на покупку, концентрацию, поглощение ОАО «Запорожсталь».
При этом он добавил, что компания СКМ всегда отличалась законопослушностью.
«Я знаю СКМ как очень законопослушную компанию, и опыт работы с этой компанией показывает, что они сначала обратятся и проконсультируются», – сказал А.КОСТУСЕВ. Как сообщалось ранее, в покупке ОАО «Запорожсталь» была заинтересована компания POSCO (Южная Корея), один из крупнейших производителей стали в мире.
6 октября 2009 года Группа «Метинвест» и компания POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании, который стал началом изучения возможностей и осуществления взаимовыгодного сотрудничества.
В середине 2009 года совладельцы основного акционера «Запорожстали», компании Midland Group, – Эдуард ШИФРИН и Алекс ШНАЙДЕР заявили о намерении продать около 50% акций меткомбината.
Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.
Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.
Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.