Саммит СНГ поможет вернуть рынки сбыта Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что саммит глав правительств стран - членов Содружества Независимых Государств, который пройдет 21 мая в Санкт-Петербурге, будет способствовать восстановлению традиционных рынков сбыта украинской продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Мы поставили перед собой цель в ближайшее время вернуться к уровню ВВП, который был в нашей стране в 1990 году. Напомню, что в Санкт-Петербурге соберутся руководители правительств именно тех государств, благодаря рынкам которых и создавалась значительная часть нашего ВВП, на которые была ориентирована наша промышленность», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, наступило время «от созерцания потерь перейти к политике восстановления этих рынков для отечественных производителей».