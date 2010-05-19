Динамика индекса производства базовых отраслей Украины улучшилась

В апреле т.г. продолжилось улучшение динамики индекса производства базовых отраслей Украины - до 11,6% в годовом исчислении по сравнению с 9,5% в марте.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

«Хотя позитивная динамика зафиксирована почти во всех отраслях как сферы

производства, так и сферы услуг, однако наиболее быстрыми темпами возвращаются к своему потенциальному уровню производственные отрасли. При этом текущую динамику их развития почти полностью обусловливала благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура: объемы выпуска экспортоориентированных отраслей - металлургии и машиностроения - выросли на 33,4% и 33,9% в апреле в годовом исчислении соответственно», - говорится в сообщении.

В Нацбанке констатируют, что ускорение роста производства кокса и продуктов нефтепереработки (до 17,7% в апреле против 14,2% в марте) частично обеспечено возобновлением работы Одесского НПЗ в апреле. Наращивание объемов производства строительных материалов (в частности, цемента и извести) происходит благодаря медленному возобновлению строительной деятельности, падение объемов которой замедлилось с 22,1% в марте в годовом исчислении до 20,7% в апреле.

Постепенный рост внутреннего потребительского спроса на фоне стабилизации

ситуации на рынке труда вместе с оживлением промышленного производства

обусловил улучшение динамики и отраслей сферы услуг - розничной торговли

и грузового транспорта ("минус" 0,6% и 23,6% в апреле в годовом исчислении соответственно).

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП Украины в I квартале 2010

года составил 4,8% в годовом исчислении.

По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ, рост к предыдущему кварталу, за исключением сезонного фактора, замедлился до 0,3% (1,9% в IV квартале 2009 г.). Замедление роста свидетельствует о неустойчивости возобновления экономической активности и высокой зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры (так, рост ВВП России за I квартал 2010 года замедлился до 0,6% по сравнению с 1,7% в IV квартале 2009 года).

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.