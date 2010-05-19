Азаров возмущен повышением цен на метпродукцию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возмущен фактами повышения металлургическими предприятиями цен на продукцию на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, свое возмущение он выразил сегодня, комментируя озвученную в ходе совещания, посвященного выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%, информацию о фактах повышения цены на метпродукцию.

«Мы металлистам поставили ограничения. Мы им дали дешевый газ, а вы друзья на внутреннем рынке цены не поднимайте – мы подписали договора… Откуда такие цены взялись», - жестко заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

В то же время, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что металлургическая отрасль Украины вышла из рецессии и восстанавливает темпы роста. Как сообщается на сайте Министерства экономики Украины, об этом он сказал 9 марта в ходе совещания, посвященного перспективам развития отечественной металлургической промышленности.

По словам министра, на протяжении четырех последних месяцев наблюдался рост объемов металлургического производства по отношению к предыдущему месяцу (в октябре 2009 года – 16,2%, ноябре 2009 года - 47,6%, декабре 2009 года - 27,3%, январе 2010 года - 26,6%).