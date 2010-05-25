УСПП будет сотрудничать с Союзом промышленников Приднестровья

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья подписали соглашение об углублении сотрудничества

Об этом УНИАН сообщили в УСПП со ссылкой на президента союза, народного депутата Украины Анатолия КИНАХА, который вчера осуществил рабочий визит в Приднестровье.

Согласно сообщению, данное соглашение предусматривает укрепление связей между товаропроизводителями обеих стран, реализацию совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также развитие других форм экономического сотрудничества.

Как отметили в пресс-службе, уже подписан рамочный документ, к которому на протяжении месяца на основе работы экспертных групп будет наработан протокол приоритетов с конкретными заданиями, которые будут решаться совместными усилиями и во взаимодействии со структурами как законодательной, так и исполнительной власти Украины и Приднестровья. Особое внимание будет уделяться вопросам таможенной регуляции, сертификации продукции, снижения транспортных расходов, кооперации отдельных предприятий, а также созданию условий для сбыта продукции украинских предприятий на территории Приднестровья и наоборот.

А.КИНАХ также сообщил о достижении договоренности между промышленниками Украины и Приднестровья о том, чтобы во втором полугодии этого года провести украинско-приднестровский бизнес-форум, который является важным механизмом углубления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Справка УНИАН. Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) был создан в 1999 году как общественная организация, объединяющая промышленников, сельскохозяйственные, научные, финансовые, торговые союзы, предприятия и организации, ученых, инженеров и других специалистов. В СПАПП входит более 150 предприятий Приднестровья, представляющих разные отрасли народного хозяйства, промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта, связи, торговли, на которых работает свыше 60 тыс. человек, то есть больше половины всех занятых в народном хозяйстве граждан Приднестровья.